Polman en Groot in definitieve WK-selectie handbalsters

De 29-jarige Groot, die werd uitgeroepen tot de beste speelster van het EK 2016, kampte de afgelopen weken met een dijbeenblessure, maar de verwachting was al dat de middenopbouwster op tijd fit zou zijn.

Polman was een licht twijfelgeval omdat ze in juni beviel van een dochter. De 25-jarige Arnhemse hervatte snel de training en is nu klaar voor het WK. Angela Steenbakkers is de enige speelster in de selectie die nog nooit een groot toernooi speelde.

Bondscoach Helle Thomsen maakte begin deze maand al een voorlopige selectie van 28 speelsters bekend. Van die groep zijn nu veertien speelsters zeker van het WK.

Tijdens de trainingsstage voorafgaand aan het WK worden nog twee speelsters geselecteerd. De definitieve selectie van zestien speelsters zal op 29 november afreizen naar Leipzig, waar op 2 december de eerste wedstrijd wacht tegen Zuid-Korea.

Groep D

Nederland, dat nog nooit wereldkampioen werd, speelt in groep D verder tegen Duitsland, Servie, China en Kameroen. De nummer één tot en met vier gaan door naar de achtste finales. De eindstrijd is op 17 december in Hamburg.

Twee jaar geleden in Denemarken verloor Nederland de WK-finale van Noorwegen. Vorig jaar in Zweden waren de Noorse vrouwen in de EK-finale opnieuw te sterk voor Oranje. Tussendoor werd Nederland vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 14-koppige WK-selectie

Tess Wester (SG BBM Bietigheim), Jasmina Jankovic (TuS Metzingen), Angela Steenbakkers (HSG Blomberg Lippe), Martine Smeets (SG BBM Bietigheim), Yvette Broch (Györi Audi ETO KC), Danick Snelder (FTC-Rail Cargo Hungaria), Angela Malestein (SG BBM Bietigheim), Debbie Bont (København Håndbold), Laura van der Heijden (FTC-Rail Cargo Hungaria), Nycke Groot (Györi Audi ETO KC), Lois Abbingh (Issy Paris Hand), Estavana Polman (Team Esbjerg), Kelly Dulfer (København Håndbold), Jessy Kramer (Toulon-Saint Cyr Var Handball)