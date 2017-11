Van Peer noemt worsteling met darteritus zwaarste moment uit carrière

Door een mentale blokkade slaagde Van Peer er vaak niet in om zijn eerste pijl los te laten. Op het podium in Wolverhampton vocht de 21-jarige Brabander tegen de tranen.

"Dit was het moeilijkste moment uit mijn carrière. Dit was heel zwaar", zei Van Peer tegen RTL. "Het was een hel op het podium, maar ik kom morgen gewoon terug. Ik heb al een wedstrijd gewonnen en dat betekent heel veel voor me."

Zaterdag had Van Peer in zijn partij tegen Simon Whitlock al last van darteritus, maar hij wist de Australiër desondanks met 5-4 te verslaan.

Steunbetuigingen

Na zijn nederlaag tegen Anderson ontving Van Peer veel steunbetuigingen uit de dartswereld. Anderson noemde zijn tegenstander "een inspiratie". "Hij toonde klasse en vastberadenheid", schreef de Schot op Twitter. "Ik moest mijn emoties in bedwang houden. Ik hoop dat je er snel weer bovenop komt."

Ook de levende dartslegende Phil Taylor sprak zijn steun uit. "Ik wil graag zeggen hoe trots ik ben op Berry van Peer. Hij toonde echte klasse door te blijven knokken."

Van Peer was dankbaar voor alle steun. "Dank jullie wel allemaal. Ongelooflijk, al deze support. Gary is een enorme gentleman. Het was een eer om tegen hem te spelen. Al dat respect doet me heel erg goed en waardeer ik erg. Ik ga hoe dan ook mijn derde wedstrijd spelen. Of ik nou een gemiddelde van nul of honderd gooi, ik maak dit toernooi sowieso af."

Van Peer komt maandag in zijn laatste groepsduel uit tegen de Schot Cameron Menzies. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.