Van Gerwen door knappe comeback naar achtste finales Grand Slam of Darts

Van Gerwen kende een bijzonder lastig begin tegen Cross, die verrassend de eerste leg pakte. De Brit kreeg vervolgens zelfs drie pijlen voor een 40-finish en een 2-0 voorsprong, maar verzuimde die kans te benutten.

In plaats daarvan werd het 1-1 en herstelde Van Gerwen zich door ook de derde leg te winnen. Cross gaf zich echter niet zomaar gewonnen en zette Van Gerwen op spectaculaire wijze op een 4-2 achterstand, mede door een 170-finish in de zesde leg.

Van Gerwen stevende af op een nederlaag, maar wist zich toch weer op te richten en profiteerde daarbij opnieuw van missers van Cross op de dubbel twintig. In de beslissende negende leg was van de uitstekende vorm van Cross niks meer te merken en besliste Van Gerwen het hoogstaande duel in zijn voordeel.

Zaterdag had de als eerste geplaatste Brabander ook al zijn eerste partij in groep A gewonnen. De Schot Ross Montgomery werd met 5-1 verslagen. Van Gerwen is door zijn twee winstpartijen zeker van een plek bij de laatste zestien.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld staat nog niet in de tweede ronde, maar de Hagenaar boekte net als Van Gerwen wel een zwaarbevochten zege in zijn tweede groepswedstrijd. Gerwyn Price werd met 5-4 verslagen.

Van Barneveld begon slecht aan zijn partij tegen de 32-jarige Welshman, die de Nederlander twee keer brak en een 3-0 voorsprong in legs pakte. Van Barneveld volgde het voorbeeld van Van Gerwen en wist zich via een spectaculaire comeback terug in de wedstrijd te knokken.

Price gaf een 4-2 voorsprong uit handen en in de beslissende negende leg trok Van Barneveld de wedstrijd naar zich toe. De Nederlander, die zaterdag al eenvoudig afrekende met de Brit Jamie Hughes, speelt in zijn laatste wedstrijd tegen de Ier Steve Lennon.

Noppert

Danny Noppert had eerder op zondagavond al zijn tweede wedstrijd in groep D verloren. De 26-jarige Fries dolf met 5-2 het onderspit tegen Mark Webster.

Noppert, die mag meedoen in Wolverhampton omdat hij in januari de finale op Lakeside haalde, was zaterdagavond al kansloos tegen de Noord-Ier Daryl Gurney: 1-5.

Berry van Peer slaagde er zondagmiddag al niet in om opnieuw voor een stunt te zorgen in zijn groep. De 21-jarige Brabander, die kampt met darteritus, verloor met 5-1 van de Schot Gary Anderson.

Alleen de nummers één en twee uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het toernooi duurt tot en met zondag 19 november.