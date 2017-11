Grol loopt bij eerste toernooi sinds Olympische Spelen gescheurde knieband op

Volgens de NOS liep Grol de blessure op tijdens zijn verloren partij in de tweede ronde tegen Aliaksandr Vakhaviak uit Wit-Rusland.

Grol kwam in Marokko voor het eerst in actie sinds de voor hem teleurstellend verlopen Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro.

Daar werd de geboren Veendammer al in de achtste finales uitgeschakeld in de klasse tot 100 kilo. Op de Spelen van 2008 in Peking en 2012 in Londen had Grol nog een bronzen medaille veroverd.

Na de Spelen in Rio kampte Grol ook al met een kniekwetsuur, waardoor hij onder meer de WK in Boedapest van drie maanden geleden moest missen.

Door zijn nieuwe blessure moet Grol volgende week de Grand Prix in Den Haag aan zich voorbij laten gaan.

Savelkouls

Tessie Savelkouls greep naast een bronzen medaille op het WK in de open klasse. De 25-jarige Nederlandse verloor in Marrakech de strijd om het brons van Nihel Cheikh Rouhou uit Tunesië (waza-ari).

Zo eindigde de titelstrijd toch een beetje in een deceptie voor de winnares van de prestigieuze Grand Slam van twee weken geleden in Abu Dhabi.

Savelkouls begon voortvarend aan het WK met voor judo ongekend veel prijzengeld. Ze versloeg de Russin Marija Sjekerova (waza-ari) en nam vervolgens de Marokkaanse Assmaa Niang en Romane Dicko in een houdgreep.

In de halve finale kwam ze echter net iets tekort tegen Larisa Ceric uit Bosnië-Herzegovina. Savelkouls verloor op drie straffen en was vervolgens ook niet opgewassen tegen Cheikh Rouhou.

Ze kreeg een cheque van 10.000 euro voor haar vijfde plaats. De Japanse winnares Sarah Asahina ging met 100.000 euro naar huis. Verliezend finaliste Ceric verdiende 50.000 euro.