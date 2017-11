Van der Poel grijpt door materiaalpech in slotronde naast zege in Gavere

Van der Poel reed in de slotronde nog wel soeverein op kop, maar kreeg eerst een lekke band en stond even later na een fietswissel zelfs stil door ander materiaalpech.

Rivaal en wereldkampioen Van Aert profiteerde optimaal door hem voorbij te snellen en de zege te pakken. De 23-jarige Belg nam door zijn verrassende overwinning in de vijfde wedstrijd de leiding over in het klassement.

Van der Poel eindigde in Gavere uiteindelijk als derde, achter de Belg Toon Aerts. De Belgen Klaas Vantornout (vierde) en Tom Meeusen (vijfde) completeerden de top vijf. Lars van der Haar werd zesde.

Modder

Voor het eerst dit seizoen kregen de veldrijders te maken met zware modderstroken, maar de concurrentie kon Van der Poel ook in deze omstandigheden geen tegenstand bieden.

De Europees kampioen ging er al in de eerste ronde vandoor en leek af te stevenen op een nieuwe zege dit seizoen. Zelfs een lekke band in de slotfase bracht de voorsprong van Van der Poel niet in gevaar, maar het waren kettingproblemen op zijn nieuwe fiets die de onfortuinlijke Nederlander alsnog tot stilstand brachten.

Van der Poel finishte na een inhaalactie uiteindelijk nog als derde, maar kijkt in het klassement nu tegen een achterstand van twee punten aan op leider Van Aert.

Reactie

Van der Poel was dan ook teneergeslagen na het mislopen van de zege in Gavere. "De laatste ronde verliep hier dramatisch voor mij", erkende de Nederlander.

"Ik ben kalm gebleven, maar het is wel jammer natuurlijk om op een dergelijke manier te verliezen en slechts derde te worden. Ik heb al wel enkele mooie overwinningen achter mijn naam staan dit seizoen en dan is dit makkelijker te relativeren."

Van Aert erkende dat hij niet de beste veldrijder was zondag, maar dat maakte hem niet minder blij met de zege. "Deze overwinning doet wel deugd. Het is jammer voor Mathieu dat pech ook deel uitmaakt van het veldrijden, maar dat is nu eenmaal zo. Ik ben in de eerste plaats blij dat ik nog eens kan winnen."