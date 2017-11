Van der Mark zeventiende in Valencia, Marquez pakt vierde wereldtitel in MotoGP

Van der Mark kwalificeerde zich zaterdag als 25e en laatste, maar kende een dag later een uitstekende start van de wedstrijd.

De 25-jarige Gouwenaar rukte in de eerste ronde op naar de negentiende positie en finishte uiteindelijk zelfs als zeventiende.

De eerste plaats van Marquez in de WK-stand kwam alleen in de slotfase van de race in gevaar toen de Spanjaard met nog zeven ronden voor de boeg een stuurfout maakte en van de tweede naar de vijfde stek terugviel.

Marquez' enig overgebleven concurrent in de strijd om de wereldtitel, Andrea Dovizioso, die 21 punten moest goedmaken op de lijstaanvoerder, mocht daardoor plotseling weer hopen op een stunt, maar de Italiaan bezweek twee ronden later zelf onder de druk en reed zijn machine in vierde positie de grindbak in.

Marquez kon vervolgens opgelucht ademhalen en kwam achter zijn winnende landgenoot Dani Pedrosa en de Fransman Johann Zarco als derde over de meet.

De pas 24-jarige Marquez veroverde eerder in 2013, 2014 en 2016 de wereldtitel in de MotoGP. In 2010 en 2012 was hij bovendien al eens de sterkste in respectievelijk de 125cc en de Moto2.

WK Superbike

Van der Mark reed pas zijn tweede MotoGP-race in zijn loopbaan. Eind vorige maand kende hij met een zestiende plek in Maleisië een succesvol debuut.

Van der Mark verving toen net als nu in Valencia de zieke Jonas Folger, die het syndroom van Gilbert heeft. Dat is een erfelijke aandoening aan de lever.

Van der Mark komt normaal gesproken in het WK Superbike uit voor Yamaha. Vorige week reed hij in Qatar zijn laatste wedstrijd van het seizoen in die klasse.

Bendsneyder

In de Moto3 moest Bo Bendsneyder zondag in Valencia genoegen moeten nemen met de twaalfde plaats. Hij mocht vanaf de tiende plaats starten, maar slaagde er gedurende de race niet in die positie vast te houden.

Voor de 18-jarige Rotterdammer was het zijn laatste wedstrijd in Moto3. Hij komt volgend seizoen uit in de Moto2.

Jorge Martin won in Valencia pas zijn eerste race in de Moto3-klasse. De 19-jarige Spanjaard was met zijn Honda verreweg de snelste op het Circuit Ricardo Tormo.

Martin was dit seizoen al zes keer derde en twee keer tweede geworden, maar wachtte nog op zijn eerste zege.

Wereldkampioen Joan Mir werd tweede achter Martin, maar baalde van dat resultaat. De 20-jarige Spanjaard wilde het record van Valentino Rossi van elf zeges in één seizoen evenaren.

Een valpartij van Gabriel Rodrigo voor hem wierp Mir terug naar de negentiende plek. Met een lange inhaalrace knokte hij zich terug naar de tweede plaats. Het gat met Martin was echter onoverbrugbaar.