Snowboardster Maas zesde bij eerste wedstrijd na zware blessure

De 33-jarige Nederlandse kwam voor het eerst in actie na haar zware blessure. Maas liep in de zomer verschillende fracturen op in haar nekwervels en blesseerde zich vorig week nog aan haar ribben.

In Milaan kwam ze tot een puntentotaal van 62,50 punten en bleef daarmee ver verwijderd van de winst. De Oostenrijkse Anna Gasser pakte met 160,25 punten de zege voor de Britse Kate Ormerod en de Zwitserse Sina Candrian.

Om in februari bij de Olympische Spelen in Pyeongchang te mogen starten, moet Maas op de ranglijst van de internationale skifederatie FIS van 22 januari bij de eerste dertig snowboardsters staan.

Een aanvullende eis is dat ze (afhankelijk van haar positie op de lijst) één of twee keer bij de eerste twaalf moet eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. Daar heeft ze met de zesde plaats in Milaan al aan voldaan.

Superblij

Maas verwacht dat een plek bij de eerste dertig geen probleem wordt. "Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn met de kwalificatie voor de Spelen. Daarom ben ik hier superblij mee'', keek de snowboardster op haar optreden terug.

"Deze zomer heb ik een blessure gehad en daardoor weinig kunnen trainen. Om dan de eerste wedstrijd meteen weer in de finale te staan is fijn."

Bij de mannen haalde Niek van der Velden de finale niet. De 17-jarige Nederlander werd dertiende in zijn kwalificatiegroep. Hij eindigde uiteindelijk als 32e achter de Amerikaanse winnaar Chris Corning.