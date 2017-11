Van Peer begint Grand Slam of Darts met stunt tegen Whitlock

Van Peer had het niet makkelijk tijdens zijn eerste wedstrijd in groep H, want hij kampte met het zogenoemde darteritus. Dat is een dartziekte die ervoor zorgt dat je je pijlen niet op het juiste moment of zelfs helemaal niet kan loslaten.

De 21-jarige Brabander vocht zich ondanks zijn handicap twee keer terug van een achterstand en pakte vervolgens een 3-2 voorsprong. Whitlock gaf zich niet gewonnen, maar Van Peer trok in een spannende slotfase uiteindelijk aan het langste eind.

De Nederlander was blij dat hij ondanks zijn darteritus won van Whitlock. "Ik heb er al een paar maanden last van, maar dacht dat ik er vanaf was. Desondanks speelde ik een van mijn beste partijen in een lange tijd."

​Van Gerwen

Eerder op zaterdag in groep F verloor Jeffrey de Zwaan al zijn eerste groepswedstrijd met 5-4 van Stephen Bunting.

Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond in groep A nog in actie tegen de Schot Ross Montgomery, terwijl Raymond van Barneveld het in groep B opneemt tegen de Brit Jamie Hughes.

Alleen de nummer één en twee uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het toernooi duurt tot en met zondag 19 november.