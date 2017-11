Van Gerwen en Van Barneveld winnen simpel op Grand Slam of Darts

Titelverdediger Van Gerwen had weinig te duchten van de Schot Ross Montgomery en liep razendsnel uit naar een 4-0 voorsprong. Montgomery won de vijfde leg nog wel, maar dat bleek niet meer dan uitstel van executie: 5-1.

Van Gerwen, die als eerste geplaatst is op het PDC-toernooi, treft in groep A naast Montgomery ook de Engelsmannen Rob Cross en Joe Murnan.

In groep B rekende Van Barneveld eenvoudig af met de Brit Jamie Hughes: 5-1. Hughes pakte nog wel verrassend de voorsprong, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Van Barneveld speelt in groep B ook nog tegen Gerwyn Price en Steve Lennon.

Alleen de nummers één en twee uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het toernooi duurt tot en met zondag 19 november.

Van Peer

Eerder op zaterdag had Berry van Peer al verrassend zijn eerste partij gewonnen. De 21-jarige Brabander was met 5-4 te sterk voor de Australiër Simon Whitlock.

Van Peer had het niet makkelijk tijdens zijn eerste wedstrijd in groep H, want hij kampte met het zogenoemde darteritus. Dat is een dartziekte die ervoor zorgt dat je je pijlen niet op het juiste moment of zelfs helemaal niet kan loslaten.

De Nederlander vocht zich ondanks zijn handicap twee keer terug van een achterstand en pakte vervolgens een 3-2 voorsprong. Whitlock gaf zich niet gewonnen, maar Van Peer trok in een spannende slotfase uiteindelijk aan het langste eind.

Van Peer was blij dat hij ondanks zijn darteritus won van Whitlock. "Ik heb er al een paar maanden last van, maar dacht dat ik er vanaf was. Desondanks speelde ik een van mijn beste partijen in een lange tijd."