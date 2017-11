Grol strandt bij debuut als zwaargewicht in tweede ronde WK open klasse

Grol (32), die lang met een knieblessure kampte, versloeg in de openingsronde van de klasse boven 100 kilogram de Libanees Nacif Elias met een houdgreep. Vervolgens was Aliaksandr Vakhaviak uit Wit-Rusland op ippon te sterk.

De Groninger kwam vorig jaar zomer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor het laatst in actie. In Brazilië werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door Cyrille Maret uit Frankrijk.

Na zijn teleurstellende nederlaag overwoog Grol een punt acht zijn carrière als topjudoka te zetten, maar hij besloot toch door te gaan en zich te richten op het zwaargewicht. Hij richt zich nu op de Spelen van Tokio in 2020.

De drievoudig Europees kampioen legde twee keer beslag op olympisch eremetaal. Zowel in 2008 (Peking) als 2012 (Londen) won hij brons. Hij pakte ook drie keer zilver op een WK.

Meyer

Aan het WK open klasse, waaraan alleen zwaargewichten deelnemen, deed naast Grol ook Roy Meyer mee namens Nederland. Hij sneuvelde in de derde ronde tegen de Japanner Kokoro Kageura.

Meyer hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen en won in de tweede ronde van de Griek Ilias Iliadis, een voormalig olympisch kampioen. Kageura was hem vervolgens de baas.

De wereldtitel ging naar Teddy Riner. Het was voor de 28-jarige Fransman al weer zijn tiende wereldtitel veroverd. In de finale klopte hij de Belg Toma Nikiforov. De ruim twee meter lange Riner hield 100.000 euro over aan zijn zege.

Bij de vrouwen verschijnt Tessie Savelkouls als enige Nederlandse deelneemster op de tatami. Voor haar begint het WK op Afrikaanse bodem zondag.