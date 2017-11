Van der Mark start als laatste bij MotoGP-race in Valencia

Van der Mark (25) klokte in Spanje in zowel de eerste, tweede als derde vrije training ook al de langzaamste tijd. In de kwalificatie noteerde hij wel zijn snelste ronde van het weekend: 1.32,504.

Regerend wereldkampioen Marc Marquez begint de slotrace van het wereldkampioenschap in de MotoGP vanaf de eerste plaats. De Spanjaard was in de kwalificatie met 1.29,897 de snelste.

Marquez, die zijn vierde titel amper nog kan ontgaan, was op zijn Honda drie tiende van een seconden sneller dan de Yamaha van de Fransman Johann Zarco (1.30,246). De Italiaan Andrea Iannone zette met 1.30,399 de derde tijd neer.

Comfortabel

"Ik moest dit weekend wennen aan de motor en voelde me niet helemaal comfortabel", liet Van der Mark na de kwalificatie weten.

"Tegen het einde van de kwalificatie wist ik mijn rondetijd toch te verbeteren, maar helaas niet zo veel als ik had gewild. Ik ben tevreden dat ik in iedere sessie vooruitgang heb geboekt. We moeten de motor echter anders afstellen voor zondag, voor mijn rijstijl en mijn gevoel."

Eind vorige maand maakte Van der Mark, die normaal gesproken het WK Superbike rijdt, met een zestiende plek in Maleisië zijn MotoGP-debuut. Hij verving toen net als nu in Valencia de zieke Jonas Folger, die het syndroom van Gilbert heeft. Dat is een erfelijke aandoening aan de lever.

In het WK Superbike komt Van der Mark ook uit voor Yamaha. Vorige week reed hij in Qatar zijn laatste races van dit seizoen in die klasse. De laatste MotoGP-race van het seizoen begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Bendsneyder

In de Moto3-klasse start Bo Bendsneyder zondag in de laatste race van het seizoen als tiende. De Rotterdammer klokte bij de kwalificatie in Valencia een tijd die ruim een seconde langzamer was dan die van de Spanjaard Jorge Martin, die pole position pakte.

Het wordt tevens de laatste race van Bendsneyder in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij komt volgend seizoen in de zwaardere klasse Moto2 uit.

In de slotrace van het seizoen staat in de Moto3 niet veel meer op het spel. De Spanjaard Joan Mir heeft de wereldtitel al binnen.