Van der Mark ook laatste in derde training voor MotoGP-race Valencia

Van der Mark (25) bezette vrijdag na de eerste en tweede oefensessie in Spanje ook al de 25e en laatste plaats.

Namens het team van Yamaha Tech 3 kwam Van der Mark zaterdag tot een beste tijd van 1.32,825. Daarmee gaf hij meer dan tweeënhalve seconde toe op de Spanjaard Marc Marquez, die in 1.30,255 de snelste was.

Later zaterdag vindt de kwalificatie voor de MotoGP-race in Valencia plaats. De laatste race van het seizoen, waarin Marquez zijn vierde wereldtitel amper kan ontgaan, begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Maleisië

Eind vorige maand maakte Van der Mark, die normaal gesproken het WK Superbike rijdt, in Maleisië zijn MotoGP-debuut. Hij verving toen net als nu in Valencia de zieke Jonas Folger, die het syndroom van Gilbert heeft. Dat is een erfelijke aandoening aan de lever. Van der Mark eindigde als zestiende in zijn eerste race.

In het WK Superbike komt Van der Mark ook uit voor Yamaha. Vorige week reed hij in Qatar zijn laatste races van dit seizoen in die klasse.