Hockeysters boeken grootste zege ooit op Verenigde Staten

Het team van bondscoach Alyson Annan zette de VS in het derde duel van het toernooi te kijk met 6-1. Het was de grootste overwinning ooit van Oranje op de VS.

Tegenstander in de finale van zondag is Japan, dat eerder in het toernooi al met 6-1 verloor van Nederland. De Europees kampioen van dit jaar bereidt zich in Australië voor op de finale van de Hockey World League in Nieuw-Zeeland, die op 17 november begint.

Binnen een halfuur stond Nederland zaterdag al met 3-0 voor tegen de Verenigde Staten. De treffers kwamen op naam van Laurien Leurink, Ireen van den Assem (strafcorner) en Kelly Jonker.

Na rust scoorden Carlien Dirkse van den Heuvel, Van den Assem (opnieuw uit een strafcorner) en Frédérique Matla.