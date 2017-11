Van der Mark rekent op grote stap voorwaarts bij MotoGP-race Valencia

"Ik ken deze baan goed, want ik reed hier eerder in de 125cc-klasse", zegt de 25-jarige Nederlander donderdag in gesprek met het Duitse Speedweek.

"Maar deze keer zal ik natuurlijk veel sneller zijn dan toen. Dit circuit is heel anders dan in Sepang, het zal interessant worden."

Van der Mark is bij de afsluitende race van het MotoGP-seizoen in Valencia opnieuw de vervanger van de zieke Jonas Folger. De Duitser kampt met het Syndroom van Gilbert, een relatief onschuldige, erfelijke aandoening waarbij de lever minder goed werkt.

Droog

Na zijn zestiende plaats in Sepang kreeg Van der Mark complimenten, maar de geboren Rotterdammer verwacht het bij de race van zondag nog beter te doen dan eind vorige maand in Maleisië.

"Het zal deze keer makkelijker zijn, want ik ken de motor, de banden en de remmen nu beter. Het belangrijkste is dat het een droog weekend wordt, want door de natte baan in Sepang was het daar heel moeilijk om me aan te passen."

"Ik wil mezelf verbeteren en een grote stap voorwaarts zetten. De bedoeling is om het gat met de jongens voor me te dichten en bovendien te genieten van deze geweldige kans."

Superbike

Van der Mark zal volgend seizoen in de MotoGP nog geen vaste waarde zijn. Zijn naam ontbreekt op de startlijst voor 2018, die donderdag door de internationale motorsportfederatie naar buiten werd gebracht.

De voor Yamaha uitkomende Van der Mark blijft gewoon actief in de Superbike. Hij denkt dat die klasse nog veel van de MotoGP kan leren. "Het WK Superbike is niet zo opwindend als het zou moeten zijn. Kawasaki is gewoon superieur op dit moment. Het is goed dat er wordt nagedacht hoe het veld meer in evenwicht gebracht kan worden."

Van der Mark eindigde afgelopen seizoen als zesde bij het WK Superbike. De wereldtitel ging naar de Noord-Ier Jonathan Rea. In de MotoGP strijden Marc Marquez en Andrea Dovizioso zondag om de wereldtitel. De Spanjaard Marquez verdedigt een voorsprong van 21 punten op zijn Italiaanse concurrent.