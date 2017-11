Luiten begint met een slag onder par redelijk aan Nedbank Challenge

De 31-jarige Nederlander ging bij het toernooi in Sun City, dat deel uitmaakt van de Europese Tour, rond in 71 slagen. Dat is één slag onder het baangemiddelde.

Luiten noteerde drie birdies en twee bogeys. De achterstand van de geboren Bleiswijker op koploper Bernd Wiesberger uit Oostenrijk is vier slagen.

Achter Wiesberger volgen vier golfers die één slag meer nodig hadden en voorlopig tweede staan. Dat zijn de Amerikaan Julian Suri, de Zuid-Afrikaan Branden Grace, de Schot Scott Jamieson en de Fransman Victor Dubuisson.

Titelverdediger Alex Noren uit Zweden heeft twee slagen achterstand op Wiesberger.

"Ik heb veel meer birdies gemaakt dan in de afgelopen weken, toen ik moeite had om de bal in de hole te krijgen", aldus Wiesberger.