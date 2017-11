Nog eens vier Russische langlaufers geschorst voor dopinggebruik in Sochi

Dat meldt het Russische nieuwsbureau R-Sport donderdag op gezag van de Russische langlaufbond.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de resultaten van Sochi 2014 geschrapt van Maxim Vylegzhanin, Alexey Petukhov, Evgenia Shapovalova en Yulia Ivanova. Vylegzhanin is tevens zijn drie zilveren medailles kwijt die hij in Sochi veroverde.

Eerder waren de langlaufers Aleksander Legkov, die in Sochi goud won op de 50 kilometer, en Yevgeni Belov al gestraft voor het overtreden van de antidopingregels.

Het IOC test de dopingmonsters van alle Russische deelnemers opnieuw nadat het mondiale antidopingbureau WADA uit onderzoek concludeerde dat er omvangrijke fraude is gepleegd in het dopinglaboratorium dat de controles uitvoerde in Sochi.

Rodchenkov

Het schandaal in Sochi kwam aan het licht doordat directeur Grigory Rodchenkov van het lab de fraude erkende en de werkwijze gedetailleerd uit de doeken deed in The New York Times.

Hij bekende dat tientallen Russische atleten, onder wie vijftien medaillewinnaars, tijdens de Spelen in 2014 doping kregen. In Sochi won Rusland het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons.

Het IOC zei bij de bekendmaking van de schorsing van Legkov - die zijn levenslange uitsluiting aanvecht - en Belov al dat er meer schorsingen naar buiten zouden komen.

Het comité beslist begin december over deelname van Rusland aan de Winterspelen in Pyeongchang, die volgend jaar van 9 tot en met 25 februari worden gehouden.