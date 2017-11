Wereldkampioen Joshua wacht op serieus aanbod van uitdagers

De Brit verdedigde zijn kampioensgordels in de WBA, IBF en IBO eind vorige maand met succes door in een volgepakt Principality Stadium in Cardiff de Fransman Carlos Takam te verslaan en wacht nu op een volgende opponent.

"Praatjes en stoerdoenerij is één ding, maar onderhandelingen lopen niet via sociale media", doelt de 28-jarige Joshua tegen de BBC vooral op Deontay Wilder en Joseph Parker, die respectievelijk de wereldtitel bij de WBC en WBO bezitten.

"Ik wil graag de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht zijn. We moeten er voor zorgen dat de gasten die zich laten horen de daad bij het woord voegen."

Wilder (32) won al zijn 39 partijen en liet zich ontvallen dat Joshua niet buiten Engeland durft te vechten. "Als hij als een klein meisje thuis wil blijven, heeft deze koning er geen probleem mee om af te reizen en de kampioen te verslaan", zei hij.

Aanbod

Joshua zegt weinig te kunnen met de woorden van Wilder en vindt dat de vier jaar oudere Amerikaan met een concreet aanbod moet komen voor een titelgevecht.

"Het is geen probleem als Wilder begin volgend jaar tegen me wil vechten, maar ik heb nog geen aanbod gehad", aldus Joshua. "Misschien moet ik hem zelf uitdagen en kijken hoe hij daarop reageert. Als hij niet met een voorstel komt, doen we het op mijn voorwaarden."

In april van dit jaar rekende Joshua bij een supergevecht op Wembley al af met Wladimir Klitschko, waarbij hij de WBA-titel veroverde. Hij bokste in zijn loopbaan twintig partijen en wist deze allemaal te winnen op knock-out.