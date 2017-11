Rusland vraagt Verenigde Staten om uitlevering klokkenluider in dopingzaak

Rodchenkov onthulde in 2016 een staatsgestuurd dopingnetwerk. Tijdens de Winterspelen in Sochi van 2014 werden vuile urinemonsters in het dopinglab verwisseld met schone stalen, die al ver voor de Spelen werden afgenomen bij de atleten.

Op de Spelen in eigen land verzamelde Rusland meer medailles dan ooit. Met dertien keer goud, elf maal zilver en negen bronzen medailles eindigden de Russen bovenaan de medaillespiegel.

Rodchenkov verblijft sinds vorig jaar in de Verenigde Staten. De kans dat de kroongetuige in het onderzoek van het mondiale antidopingbureau WADA wordt uitgeleverd aan Rusland lijkt niet groot. Rusland en de VS hebben geen uitleveringsverdrag.

De Russische commissie die onderzoek doet naar het dopingnetwerk hoopt hem met het uitleveringsverzoek toch naar Moskou te halen. Volgens de commissie bestaat er geen enkel bewijs voor een door de staat geregisseerd dopingsysteem, noch voor het verwisselen van dopingmonsters.

Hertest

Het IOC onderwerpt alle Russische urinestalen van Sochi aan een hertest. Vorige week waren de langlaufers Alexander Legkov en Evgeniy Belov de eersten die een levenslange schorsing kregen naar aanleiding van dat onderzoek. Legkov beweert onschuldig te zijn en vecht zijn straf aan.

Tijdens een vergadering van het uitvoerend comité van het IOC wordt volgende maand besloten of Russische sporters mogen deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaase Pyeongchang, die op 9 februari van start gaan. De sluitingsceremonie is op 25 februari.