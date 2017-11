Hockeysters winnen van Australië in aanloop naar Hockey World League

Oranje won woensdag in Melbourne dankzij treffers van Caia van Maasakker en Maartje Krekelaar. Van Maasakker tekende al vroeg in de wedstrijd uit een strafcorner voor haar 35e interlanddoelpunt.

Voor Krekelaar was het haar derde treffer in het Nederlands elftal. De 22-jarige speelster van Den Bosch kwam sinds juli niet meer in actie voor Oranje. Ze werd door bondscoach Alyson Annan bij de selectie gehaald vanwege een blessure bij Kitty van Male.

In de andere groepswedstrijd kwamen de Verenigde Staten en Japan eerder op woensdag niet tot scoren (0-0). Oranje neemt het donderdag op tegen Japan. Zaterdag staat de poulewedstrijd tegen de VS op het programma, een dag later is de finale en de wedstrijd om de derde plek.

World Hockey League

Na het Festival of Hockey reist de ploeg van Annan naar Nieuw-Zeeland, waar tussen 17 en 26 november de World Hockey League gespeeld wordt.

Nederland speelt daar in de groepsfase tegen het gastland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

In 2013 won Oranje de eerste editie van de World Hockey League, twee jaar later kwam de ploeg niet verder dan de vijfde plaats. Argentinië zegevierde toen in eigen land.