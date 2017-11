Oranje-international Simmons wint opnieuw Gold Glove als beste korte stop

Het is de derde keer dat de 28-jarige Curaçaoënaar, die eerder dit jaar met Team Kingdom of the Netherlands deelnam aan de World Baseball Classic, de Gold Glove ontvangt. Hij won de prijs eerder in 2013 en 2014 met de Atlanta Braves in de National League.

Simmons kwam het afgelopen seizoen uit voor de Los Angeles Angels in de American League en werd daarmee pas de derde speler in de ruim 100-jarige geschiedenis van Major League Baseball die de Gold Glove Award in beide leagues weet te winnen.

Simmons is nog lang geen recordhouder op zijn positie. Ozzie Smith wist in de jaren 80 en 90 dertienmaal op rij de Gold Glove voor beste korte stop te winnen. De Amerikaan speelde voor San Diego Padres en St. Louis Cardinals.

Drie honkballers wonnen de Gold Glove dit jaar voor de vijfde keer: linksvelder Alex Gordon (Kansas City Royals), derde honkman Nolan Arenado (Colorado Rockies) en rechtsvelder Jason Heyward (Chicago Cubs).