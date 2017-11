Bouwmeester verkozen tot beste zeilster ter wereld

Bouwmeester veroverde dit jaar zowel de wereld- als de Europese titel in de Laser Radial-klasse. Ze liet bij de verkiezing de Arubaanse surfster Sarah-Quita Offringa, het Braziliaanse zeilduo Martine Grael en Kahena Kunze en de Spaanse zeilster Tara Pacheco achter zich.

"Als zeiler heb ik alles gewonnen: worldcups, EK’s, ik ben drievoudig wereldkampioen en heb twee olympische medailles met als absoluut hoogtepunt olympisch goud in Rio de Janeiro in 2016. Met de titel 'World Sailor of the Year' is mijn erelijst helemaal compleet'', reageert Bouwmeester op de website van het Watersportverbond.

"Dat is een prijs die je niet kunt winnen, maar die je ontvangt. Het voelt als een erkenning voor alles wat ik gewonnen heb. Ik ben supertrots."

Mathijsse

Bouwmeester is de eerste Nederlandse sinds Margriet Mathijsse in 1999 die de prijs krijgt. Carolijn Brouwer was een jaar eerder de eerste Nederlandse die werd uitgeroepen tot beste zeilster ter wereld. De prijs bestaat sinds 1994.

Bij de mannen ging de prijs naar Peter Burling uit Nieuw-Zeeland. De andere genomineerden waren Glenn Ashby (Australië) en de Fransen Thomas Coville en Armel Le Cleac'h. Nog nooit werd een Nederlandse man uitgeroepen tot beste zeiler ter wereld.

Bouwmeesters broer Roelof werd maandag in Nederland bij het gala rond de Conny van Rietschoten-trofee nog gekroond tot coach van het jaar.

Voor de verkiezing van zeilster van het jaar in Nederland kwam de 29-jarige olympisch kampioene niet meer in aanmerking omdat ze de prijs al drie keer had gewonnen.