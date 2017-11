Oud-honkballer Halladay (40) komt om bij crash met sportvliegtuigje

De voormalige pitcher van Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies was de enige inzittende, bevestigt de sheriff van Pasco aan persbureau Reuters​.

Halladay crashte met de Icon A5 van zijn vader, een sportvliegtuigje met slechts één motor, in ondiep water voor de kust van de Amerikaanse staat Florida.

Als pitcher maakte Halladay tussen 1998 en 2013 furore in de MLB. Hij was in 2010 de twintigste speler die een 'perfect game' gooide in de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie en stond in datzelfde jaar als tweede werper ooit geen enkele honkslag toe in een play-offwedstrijd.

Hij mocht twee keer een Cy Young Award in ontvangst nemen als beste pitcher van de American of National League en mocht liefst acht keer meedoen aan de prestigieuze All-Star Game.

Na zijn zestien seizoenen durende carrière stopte Halladay, bijgenaamd 'Doc', vanwege aanhoudende rugklachten.