Voor corruptie aangeklaagde Fredericks geschorst als IOC-lid

"Gezien de ernst en de urgentie van de situatie en de gevolgen ervan voor de reputatie van het IOC, heeft het bestuur besloten om Frankie Fredericks te schorsen van zijn rechten en functies die hij heeft als IOC-lid", schrijft het comité in een verklaring.

Het IOC-bestuur kwam dinsdag samen om de situatie van de 50-jarige Namibiër te bespreken, een dag nadat de ethische commissie van het IOC bijeen was gekomen. Dat orgaan wilde nog geen definitief oordeel vellen over Fredericks, maar raadde wel een schorsing aan.

De voormalig wereldkampioen op de 200 meter sprint werd afgelopen vrijdag officieel aangeklaagd voor corruptie en witwassen door een Franse rechter, een dag nadat hij was ondervraagd in een rechtbank in Parijs.

Promotie

Fredericks, die in 1992 en 1996 olympisch zilver won op zowel de 100 als de 200 meter, heeft altijd verklaard dat hij onschuldig is, maar zijn naam dook eerder dit jaar op in een onthullend artikel in de Franse krant Le Monde over mogelijke corruptie rond de toewijzing van de Spelen in Rio.

Fredericks zou een grote som geld hebben gekregen (zo'n 282.668 euro) op de dag dat Rio werd uitverkozen. De Namibiër vertelde aan de krant dat het geld was bestemd voor promotie van de atletiek in Afrika.

De voormalig sprinter besloot in maart zijn functies bij het IOC al neer te leggen vanwege de beschuldigingen.