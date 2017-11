Van Gerwen treft Cross ook in groepsfase Grand Slam of Darts

Titelverdediger Van Gerwen, als eerste geplaatst bij het PDC-toernooi in Wolverhampton, treft naast de Engelsman Cross ook diens landgenoot Joe Murnan en Ross Montgomery uit Schotland.

De 28-jarige Van Gerwen versloeg Cross de afgelopen maand al in de finale van de European Darts Trophy en het EK en hij was de Engelsman afgelopen weekend ook de baas in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals.

Vorig jaar pakte Van Gerwen zijn tweede Grand Slam-titel in de Civic Hall van Wolverhampton door James Wade te verslaan in de finale. Diezelfde Wade is dit keer in de poulefase ingedeeld bij Phil Taylor, die in 2015 in de finale moest buigen voor Van Gerwen.

BDO

Bij de Grand Slam of Darts zijn naast 24 spelers uit het PDC-circuit ook acht spelers van de rivaliserende bond BDO uitgenodigd. Daardoor is Noppert als verliezend finalist van de Lakeside ook welkom en mag hij het opnemen tegen Daryl Gurney, Darren Webster en Mark Webster.

Van Barneveld, de kampioen van 2012 en nummer acht van de plaatsingslijst, mag zich ten koste van Gerwyn Price, Steve Lennon en Jamie Hughes proberen te plaatsen voor de knock-outfase.

De Zwaan is de enige Nederlander in een verder volledig Engelse groep met Dave Chisnall, Stephen Bunting en Scott Mitchell en Van Peer staat voor een lastige opgave tegen Gary Anderson, Simon Whitlock en Cameron Menzies.

WK

Alleen de nummer één en twee uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het toernooi begint aanstaande zaterdag en duurt tot en met zondag 19 november.

Het eerstvolgende toernooi na de Grand Slam of Darts is het WK, waar Van Gerwen vanaf 14 december zijn titel verdedigt in het Londense Alexandra Palace.