Olympisch marathonkampioene lang geschorst voor epogebruik

De 32-jarige Sumgong werd in 2016 bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de eerste Keniaanse die olympisch goud won op de marathon. Ze won datzelfde jaar in april ook de marathon van Londen.

De atlete werd eerder dit jaar betrapt op het verboden middel epo bij een onaangekondigde controle. Die positieve test leidde ertoe dat ze haar wereldtitel afgelopen zomer niet kon verdedigen in Londen.

Sumgong weigerde vervolgens toestemming te geven haar B-staal te laten testen. De Afrikaanse kwam daarna met een verklaring die door het Keniaanse antidopingbureau is verworpen.

Sumgong beweerde dat de positieve test het gevolg was van een bloedtransfusie die ze had ondergaan in een ziekenhuis na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Misleiden

"We zouden zo ver kunnen gaan om te zeggen dat die verklaring een poging is om ons panel te misleiden", schreef het antidopingbureau in zijn uitspraak.

Sumgong kan door de schorsing onder meer niet meedoen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.