Hockeyers met vier nieuwe namen naar finale World League in India

HGC-verdediger Tristan Algera, Kampong-spelers Lars Balk en Martijn Havenga en Thijs van Dam (Rotterdam) horen bij de achttien hockeyers die tussen 1 en 10 december in Bhubaneswar voor Oranje zullen uitkomen.

Dat kwartet vervangt Jorrit Croon, Jonas de Geus, Bob de Voogd en Sander de Wijn, die er eind augustus wel bij waren toen de ploeg van Caldas in eigen land Europees kampioen werd door een 4-2 zege op België in de finale.

De Wijn besloot eerder dit jaar om zich tot en met de Champions Trophy van 2018 in Breda niet beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. Croon, De Geus en De Voogd blijven wel deel uitmaken van de trainingsgroep van Oranje, maar gaan niet mee naar India.

"Er kunnen maar achttien spelers deelnemen aan dit toernooi en met het oog op de WK volgend jaar wil ik een groot aantal van deze spelers graag onder druk van een titeltoernooi zien spelen", verklaart Caldas zijn keuzes.

Havenga

De 27-jarige Havenga is de meest opvallende naam in de selectie, want de verdediger zat niet in de voorlopige trainingsgroep van 27 spelers voor de Hockey World League Final die Caldas een maand geleden bekendmaakte.

"Gedurende de competitieperiode houden we de teams in de Hoofdklasse natuurlijk nauwlettend in de gaten", legt de bondscoach uit. "De algehele positieve indruk die Martijn achterliet, al tijdens de play-offs maar zeker ook gedurende de afgelopen competitiewedstrijden, rechtvaardigt een plaats in de selectie voor dit toernooi."

Oranje opent de finaleronde van de World League op 2 december tegen Spanje. Olympisch kampioen Argentinië (3 december) en België (5 december) zijn de andere tegenstanders in de poulefase.

In de andere poule spelen wereldkampioen en titelverdediger Australië, Engeland, India en Duitsland tegen elkaar. De acht deelnemende landen zijn al zeker van deelname aan de kwartfinales. De poulefase is alleen voor de indeling van de kruisfinales van belang.

Volledige Oranje-selectie voor Hockey World League Final: Tristan Algera (HGC), Seve van Ass (Rotterdam), Sander Baart (Braxgata Hockey Club), Billy Bakker (Amsterdam), Lars Balk (Kampong), Pirmin Blaak (Oranje-Rood), Thierry Brinkman (Bloemendaal), Thijs van Dam (Rotterdam), Martijn Havenga (Kampong), Bjorn Kellerman (Kampong), Robbert Kemperman (Kampong), Joep de Mol (Oranje-Rood), Mirco Pruyser (Amsterdam), Glenn Schuurman (Bloemendaal), Sam van der Ven (HGC), Valentin Verga (Amsterdam), Mink van der Weerden (Oranje-Rood), Floris Wortelboer (Bloemendaal).