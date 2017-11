Van Gerwen voelt dat topvorm nadert in aanloop naar WK

"Natuurlijk, rond deze periode wil je goed presteren", zei Van Gerwen bij de prijsuitreiking in Glasgow na zijn 11-6 zege op de Schot Gary Anderson. "Je moet in deze fase van het jaar al dicht tegen je top zitten, want je wil pieken op het WK."

"Dat neemt niet weg dat ik elk toernooi wil winnen. Of dat nou in Dubai, China, Australië, Schotland of in Ally Pally in Londen (bijnaam van Alexandra Palace, waar het WK wordt gespeeld, red.) is, ik wil overal presteren. Je moet hongerig zijn, anders kun je niet winnen."

Van Gerwen (28) beleefde recent een zwakke serie toernooien, waarin hij enkele keren vroeg werd uitgeschakeld en met een voetblessure kampte. Eind oktober maakte hij aan die mindere periode een einde door in Hasselt Europees kampioen te worden.

Bij dat toernooi ontbraken veel grote namen, maar bij de World Series traden wel alle toppers aan. "Alle grote jongens stonden hier: Gary Anderson, Phil Taylor, Raymond van Barneveld. Dan moet je top spelen om te kunnen winnen", beseft Van Gerwen. "Je kunt je geen fouten veroorloven. Op het moment dat het moest, kon ik iets extra's brengen. Daardoor heb ik vandaag gewonnen."

Anderson

Met een gemiddelde van 103 met drie pijlen presteerde Van Gerwen sterk in de finale tegen Anderson. De zege in Glasgow leverde hem 50.000 pond (56.000 euro) op.

Anderson had weinig moeite om zich neer te leggen bij zijn nederlaag voor eigen publiek. "Deze jongen is goed hè?", zei de Schot over Van Gerwen. "De komende tien jaar kan hij bijzondere dingen laten zien in de dartswereld. Dit kan echt zijn tijdperk worden."

Anderson geeft zich echter niet al bij voorbaat gewonnen. "Hij was vanavond beter dan ik was, maar ik kijk al uit naar onze volgende partij. Ik hou ervan om tegen hem te spelen."