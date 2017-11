Michel Butter knap zesde in marathon van New York

Butter kwam in New York tot een tijd van 2 uur, 12 minuten en 39 seconden. Winnaar Kamworor, tweevoudig wereldkampioen op de halve marathon en de cross, klokte 2:10.53

Butter was de tweede Europeaan, na de in Eritrea geboren Zwitser Tadesse Abraham die vijfde werd in 2:12.01. De Keniaan Wilson Kipsang eindigde als tweede, voor de Ethiopiërs Lelisa Desisa en Lemi Berhanu.

Butter, die zondag zijn 32e verjaardag viert, eindigde in april als dertiende in de marathon van Rotterdam in een tijd van 2:11.00. Zijn persoonlijk record uit 2012 staat op 2:09.59.

De Nederlander liep bijna de gehele race gedurfd mee in de kopgroep en zelfs diep in de wedstrijd nog brutaal aan de leiding. Een versnelling van een aantal Afrikaanse topatleten na zo'n 35 kilometer kon Butter niet beantwoorden.

Trainingsstage

"Prestigieus en groots'', noemde Butter de marathon van New York voor de start. Het was al jarenlang zijn grote wens de beroemdste wedstrijd over 42,195 kilometer te lopen. Hij bereidde zich minutieus voor met een lange trainingsstage in Kenia.

Zijn serieuze trainingsarbeid betaalde zich uit in de wedstrijd door de zwaar beveiligde stad, die nog altijd niet is bekomen van de aanslag met een pick-uptruck in Manhattan, waarbij acht doden en elf gewonden vielen. Butter concentreerde zich op het tempo van de kopgroep, dat niet bijster hoog lag en voor hem goed te volgen was.

Pas in de slotfase werden de tempoversnellingen vooraan hem te machtig, maar Butter verslapte niet en wist in de laatste kilometers nog op te rukken naar de zesde plaats..

Vrouwen

Bij de vrouwen was er voor het eerst in veertig jaar Amerikaans succes in de marathon van New York. Shalane Flanagan (36) was de snelste in een tijd van 2 uur, 26 minuten 53 seconden en werd zo de eerste Amerikaanse vrouw sinds Miki Gorman in 1977 die de zege pakte in de 'Big Apple'.

Mary Keitany uit Kenia, de winnares van de vorige drie edities, eindigde op iets meer dan een minuut van Flanagan (2:27.54) als tweede, terwijl de Ethiopische Mamita Daska (2:28.08) als derde over de finish in Central Park kwam.

De Nederlandse Miranda Boonstra liep ook mee in New York. De 45-jarige atlete durfde na lang blessureleed de marathon weer aan en finishte in 2.55.36. Ze zat met die tijd niet bij de beste 25.