Van Gerwen wint ook derde editie van World Series of Darts Finals

Van Gerwen won vier van de eerste vijf legs en die achterstand maakte Anderson ondanks de enthousiaste aanmoedigingen van het Schotse publiek niet meer goed.

De nummer één van de wereld ging met een 6-4 voorsprong de pauze in en won daarna vier legs op rij. Anderson, de mondiale nummer twee, knokte zich nog wel terug tot 10-6, maar kon een nederlaag niet meer voorkomen. Van Gerwen gooide de partij op zijn eerste matchdart uit en verzerde zich daarmee van een cheque van 50.000 pond.

Van Gerwen won eerder ook de eerste twee edities van de World Series Finals. Zowel in 2015 als in 2016 nam hij het in de eindstrijd op tegen Peter Wright. Twee jaar geleden won de Nederlander met 11-10 en vorig jaar was hij de Schot met 11-9 de baas.

Gurney

In de halve finale had Van Gerwen eerder zondag nog zijn handen vol aan Daryl Gurney. Hij versloeg de Noord-Ier moeizaam met 11-8.

De partij tegen Gurney verliep lange tijd stroef voor Van Gerwen, die na tien legs nog altijd geen afstand had kunnen nemen van zijn tegenstander: 5-5. Daarna won de Nederlander vijf legs op rij, maar bleek het lastig om de partij uit te gooien.

Gurney kwam zelfs terug tot 10-8, waarna de regerend wereldkampioen met zijn zevende matchdart eindelijk een einde aan de partij maakte.

Van Gerwen was eerder zondag in de kwartfinale in Glasgow met 10-4 te sterk voor Rob Cross. Hij versloeg de Engelsman vorige week ook al in de EK-finale.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld werd zaterdag in de tweede ronde al uitgeschakeld door de Belg Dimitri Van den Bergh (4-6).

Voor Jan Dekker en Jelle Klaasen viel het doek vrijdagavond al in de eerste ronde. Dekker verloor met 3-6 van de Engelsman Simon Stevenson en Klaasen moest met dezelfde cijfers zijn meerdere erkennen in de Australiër Corey Cadby.

In aanloop naar het WK in Londen, dat op 14 december begint, staan ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op het programma.