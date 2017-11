Van Gerwen naar halve finales World Series of Darts Finals na zege op Cross

In de halve eindstrijd neemt de 28-jarige Van Gerwen het later zondag op tegen de winnaar van de partij tussen de Schot Peter Wright en de Noord-Ier Daryl Gurney.

Vorige week stonden Van Gerwen en Cross ook tegenover elkaar in de finale van het EK darts. Toen veroverde de Nederlander voor de vierde keer op rij de Europese titel door de Engelsman met 11-7 te verslaan.

Bij de World Series of Darts Finals kwam Van Gerwen al snel een break voor. Vanaf 6-4 stond de regerend wereldkampioen geen enkele leg meer af.

De andere halve finale in Glasgow gaat tussen de Schot Gary Anderson en de Engelsman James Wade. Anderson zette de Welshman Gerwyn Pryce met 10-8 opzij en Wade versloeg de Belg Dimitri Van den Bergh met 10-6.

Van Barneveld

Van Gerwen is de laatst overgebleven Nederlander in Glasgow. Raymond van Barneveld werd zaterdag in de tweede ronde uitgeschakeld door Van den Bergh (4-6).

Voor Jan Dekker en Jelle Klaasen viel het doek vrijdagavond al in de eerste ronde. Dekker verloor met 3-6 van de Engelsman Simon Stevenson en Klaasen moest met dezelfde cijfers zijn meerdere erkennen in de Australiër Corey Cadby.

Van Gerwen kan de World Series of Darts Finals voor de derde keer op rij op zijn naam schrijven. Zowel in 2015 als in 2016 nam hij het in de eindstrijd op tegen Wright. Twee jaar geleden won de Nederlander met 11-10 en vorig jaar was hij de Schot met 11-9 de baas.

In aanloop naar het WK in Londen, dat op 14 december begint, staan ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op het programma.