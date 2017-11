Van der Mark ook in actie bij MotoGP-race in Valencia

"Het is super om volgende week weer in de MotoGP te rijden in Valencia", zei Van der Mark zondag in een officiële video van World Superbike bij Racesport. "Het is zonde dat Jonas nog steeds ziek is, maar ik ben vereerd dat Hervé (Hervé Poncharal, de teambaas van Tech3 Yamaha, red.) mij weer gevraagd heeft."

Van der Mark maakte vorige week zijn debuut in de MotoGP. Hij verving Folger, die sinds begin oktober met de ziekte van Pfeiffer kampt, toen eveneens bij het Monster Yamaha Tech 3-team. Bij de Grand Prix van Maleisië passeerde de 25-jarige Nederlander als zestiende de finish.

Van der Mark leek in september al zijn debuut te maken in de MotoGP als vervanger van Valentino Rossi. De Italiaan was echter op tijd hersteld van een beenbreuk om zelf mee te doen aan de Grand Prix van Aragon.

Superbike

In het WK Superbike komt Van der Mark ook uit voor Yamaha. Dit weekend reed hij in Qatar zijn laatste races van dit seizoen in die klasse.

In de eerste manche viel de Zuid-Hollander vrijdag al in de vijfde ronde uit en in de tweede wedstrijd kwam hij als vierde over de finish. In het kampioenschap eindigde hij als zesde.

De race in Maleisië is op 12 november de laatste Grand Prix van het seizoen in de MotoGP.