Van Gerwen door op World Series of Darts Finals, Van Barneveld strandt

Titelverdediger Van Gerwen had geen kind aan de Duitser Max Hopp, die in de eerste ronde nog knap van Adrian Lewis had gewonnen. Het werd 6-1 voor de Brabander.

Van Barneveld, die net als Van Gerwen en de zes overige geplaatste spelers in de tweede ronde instroomde, moest zaterdag zijn meerdere erkennen in Dimitri Van den Bergh. De Belg had vanaf het begin het initiatief en gaf de leiding niet meer weg: 6-4.

Vrijdag verloren Jan Dekker (van Simon Stevenson) en Jelle Klaasen (van Corey Cadby) hun partij in de eerste ronde allebei met 6-3. Daardoor is Van Gerwen nog de enige Nederlander op het prestigieuze toernooi.

De 28-jarige wereldkampioen neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Rob Cross. De Brit was zaterdagavond met 6-5 te sterk voor Kyle Anderson uit Australië. James Wade, Gerwyn Price, Gary Anderson, Peter Wright en Daryl Gurney schaarden zich ook al onder de laatste acht.

WK

Zowel in 2015 als 2016 nam Van Gerwen het in de eindstrijd op tegen Wright. Twee jaar geleden won de Brabander met 11-10 en vorig jaar was hij de Schot met 11-9 de baas.

In aanloop naar het WK in Londen, dat op 14 december begint, staan ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op het programma.