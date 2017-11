Van der Mark net naast podium in laatste Superbike-race van seizoen

De Nederlander had vrijdag in de eerste race van het weekend, zijn eerste optreden na zijn MotoGP-debuut, nog pech door al in de vijfde ronde onderuit te gaan. Hij kon daardoor niet verder.

De Brit Jonathan Rea, die al zeker was van de titel, won die eerste race en was zaterdag wederom de beste. Chaz Davies werd tweede en Alex Lowes eindigde voor Van der Mark als derde in de laatste race van het Superbike-seizoen.

De 25-jarige Van der Mark maakte afgelopen zondag zijn debuut in de MotoGP doordat hij de zieke Jonas Folger verving bij Yamaha. Hij eindigde als zestiende in Maleisië en viel daarmee net buiten de punten.

Van der Mark, die de eerste Nederlander sinds Jurgen van den Goorbergh in 2005 was die meedeed aan een MotoGP-race, bezet overall de zesde plaats bij het WK Superbike.