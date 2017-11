James evenaart bijna eigen puntenrecord en beëindigt verliesreeks Cavs

Mede dankzij de bijdrage van uitblinker James won de verliezend NBA-finalist van vorig seizoen met 122-130 bij Washington Wizards. Die broodnodige zege volgde na verliespartijen tegen Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, New York Knicks en Indiana Pacers.

James noteerde met 57 punten in de Capital One Arena van Washington zijn op één na beste puntentotaal ooit in een NBA-duel. Op 3 maart 2014 was hij in het shirt van Miami Heat goed voor 61 punten tegen Charlotte Bobcats.

Pas voor de elfde keer in zijn carrière passeerde James de magische grens van vijftig punten. Hij is met zijn 32 jaar nu bovendien de jongste speler ooit met 29.000 punten achter zijn naam in de NBA. Daar had hij 1287 wedstrijden voor nodig.

"Ik heb me nog nooit in mijn carrière beter gevoeld. Elke worp leek raak te zijn", jubelde James, die de status als jongste speler met 29.000 punten overnam van Kobe Bryant. Naast zijn 57 punten was hij ook goed voor elf rebounds en zeven assists tegen de Wizards.

Cleveland stond enkele maanden geleden nog voor het derde jaar op rij in de finale van het NBA-seizoen, maar kent vooralsnog een uiterste moeizame jaargang. Met slechts vier overwinningen en vijf nederlagen staan de 'Cavs' teleurstellend tiende in de Eastern Conference.