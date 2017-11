Houston Astros twijfelt nog over bezoek aan Trump in Witte Huis

Eerder zag NBA-kampioen Golden State Warriors al af van een trip naar Washington en nu zijn ook de honkballers van Houston Astros er nog niet over uit of zij langs willen gaan bij de controversiële Trump.

Volgens manager A.J. Hinch moet zijn kampioensploeg goed afwegen of het verstandig is om in te gaan op de uitnodiging van Trump. "We hebben net de eerste titel in de clubhistorie gewonnen", zegt hij tijdens de huldiging in het centrum van Houston.

"Maar tegelijkertijd leven we in een verdeeld land dat voor onrust en polarisatie zorgt in de mondiale politiek. Ik weet dus niet of we er goed aan doen om op dit moment partij te kiezen en een politiek standpunt in te nemen."

Hinch benadrukt dat de Astros vooral wel moeten genieten van de unieke prestatie, maar dat uitsluitsel over het bezoek aan de president nog even op zich zal laten wachten. "Maar wat we ook doen, niets mag dit mooie moment met onze fans verpesten."

Iconisch

In tegenstelling tot de basketballers van Golden State Warriors kozen de American footballers van New Engeland Patriots en de ijshockeyers van Pittsburgh Penguins ervoor om wel bij Trump langs te gaan op het Witte Huis.

Als het aan Astros-uitblinker George Springer ligt, volgt de ploeg uit Texas dat voorbeeld. "Het Witte Huis is de meest iconische locatie in ons land en betekent zoveel voor mensen. Als de rest van het team gaat, ga ik dus ook. Ik ga geen nee zeggen", aldus de MVP.

"Ik weet wat er allemaal speelt in het land en wat een bezoek van ons zou betekenen. Ja, er moeten zaken veranderen, maar dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Het zal nooit perfect zijn, dus ik sluit me gewoon aan bij de rest van de ploeg."

Eer

Trump besloot onlangs de uitnodiging voor Golden State Warriors in te trekken nadat meerdere spelers, onder wie sterspelers Stephen Curry en Kevin Durant, kritiek hadden geuit op het beleid van de president.

"Voor een kampioensteam wordt een bezoek aan het Witte Huis als een eer gezien. Stephen Curry twijfelt, daarom is bij dezen de uitnodiging ingetrokken", twitterde de beledigde Trump, vlak voordat dat Warriors zich wilden afmelden.

Eerder bracht New Engeland Patriots wel een bezoek aan Washington, zij het met een incomplete ploeg. Slechts 34 spelers wilden op visite bij Trump, terwijl twee jaar eerder nog vijftig spelers langsgingen bij de toenmalige president Barack Obama.