Klaasen en Dekker direct onderuit bij World Series of Darts Finals

Klaasen was niet opgewassen tegen de jonge Australiër Corey Cadby. Eerder op de avond moest Dekker zijn meerdere erkennen in de Brit Simon Stevenson.

Michael van Gerwen - die de laatste twee edities van het prestigieuze toernooi won - en Raymond van Barneveld zijn de andere twee Nederlandse deelnemers in Schotland. Zij stromen echter pas in tijdens de tweede ronde.

Van Gerwen, die achter Gary Anderson als tweede is geplaatst, speelt zaterdag tegen Max Hopp. De Duitser won in de eerste ronde knap van Adrian Lewis. Van Barneveld treft de Belg Dimitri Van den Bergh, die Michael Smith versloeg.

WK

Bij de World Series of Darts Finals behoren ook Peter Wright, James Wade, Daryl Gurney, Kyle Anderson en Gerwyn Price tot de acht spelers die geplaatst zijn en dus niet in actie komen in de openingsronde.

Zowel in 2015 als 2016 nam Van Gerwen het in de eindstrijd op tegen Wright. Twee jaar geleden won de Brabander met 11-10 en vorig jaar was hij de Schot met 11-9 de baas.

In aanloop naar het WK in Londen, dat op 14 december begint, staan ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op het programma.