Sanne Keizer (32) keert na vier jaar terug als beachvolleybalster

Keizer stopte eind 2013 als topsportster en richtte zich daarna op haar maatschappelijke carrière bij de politie.

Ze bleef wel trainen en incidenteel toernooien spelen. Afgelopen zomer verving de wereldkampioene onder-18 van 2002 de geblesseerde Sophie van Gestel tijdens de DELA Beach Open in Den Haag en vormde ze een gelegenheidsteam met Meppelink.

"Ik heb het beachvolleybal nooit helemaal losgelaten'', laat Keizer vrijdag weten. "Na vijftien jaar topsport was ik echter hard toe aan rust. Nu voel ik mij eigenlijk fitter dan toen ik stopte in 2013. Ik ben enorm gemotiveerd om weer te beginnen en ik heb veel vertrouwen in de samenwerking met Madelein."

"Onze langetermijnambitie is een medaille winnen op de Olympische Spelen van Tokio, maar om daar te komen moeten we nog veel stappen zetten. De komende tijd zullen we eerst investeren in kortetermijnambities."

Van Iersel

Keizer boekte met Marleen van Iersel haar grootste successen. In 2011 wonnen ze twee toernooien op de World Tour (Shanghai en Myslowice). In 2012 veroverde het succesduo goud op het EK. Later dat jaar eindigde het koppel als negende op de Olympische Spelen van Londen.

De 27-jarige Meppelink was op zoek naar een nieuwe partner omdat de één jaar jongere Van Gestel vorige maand wegens aanhoudend blessureleed een punt achter haar topsportloopbaan zette.

"Ik heb echt superveel zin om met Sanne te gaan spelen", stelt Meppelink. "Tijdens de DELA Beach Open in Den Haag beviel de samenwerking al erg goed. Met alle ervaring die Sanne heeft denk ik dat wij ons kunnen ontwikkelen tot een solide team. Ik kijk er naar uit om met haar te groeien richting de Olympische Spelen van Tokio."