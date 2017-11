Wereldranglijst eerste stap van hervormingen door atletiekfederatie

De lijst wordt een belangrijk instrument voor atleten om zich te kwalificeren voor grote kampioenschappen als de WK en de Olympische Spelen.

De IAAF kondigde vrijdag aan dat de nieuwe wereldranglijst al van toepassing wordt voor de WK van 2019 in Doha en de Spelen van 2020 in Tokio.

Atleten kwalificeren zich nu nog voor de internationale kampioenschappen door het behalen van een limiet. De nationale bonden dragen uiteindelijk de atleten voor.

In het nieuwe systeem krijgen de atleten punten voor de prestaties die ze behalen in wedstrijden die op de internationale kalender staan. De hoeveelheid punten hangt niet alleen af van de prestatie, maar ook van het niveau van de wedstrijd waarin het resultaat is behaald.

Zo ontstaat een wereldranglijst die volgens voorzitter Sebastian Coe van de IAAF veel meer helderheid brengt.

Kalender

De Brit kondigde al eerder aan dat hij grote hervormingen wil doorvoeren in de atletiek om de sport aantrekkelijker te maken voor het publiek. De wereldranglijst is daar een eerste stap in.

Coe vindt het van belang dat het publiek beter gaat begrijpen welke wedstrijden er toe doen. De IAAF-voorzitter vindt dat vooral de wedstrijden uit de aansprekende Diamond League voor verwarring zorgen, omdat de topatleten elkaar vaak mijden in de mondiale wedstrijdserie.

We voeren nu een systeem in waarin de hiërarchie van wedstrijden veel duidelijker wordt. De fans krijgen een helder inzicht in het kwalificatietraject dat leidt naar de twee hoogtepunten in de atletiek, de WK en de Olympische Spelen", lichtte Coe toe.