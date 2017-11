Groot en Polman in voorlopige selectie voor WK handbal

Onder de geselecteerden bevinden zich de nu nog geblesseerde Nycke Groot en de in juni van een dochter bevallen Estavana Polman. Uit de lijst van 28 namen zal Thomsen later zestien speelsters opnemen in haar definitieve groep.

Groot liep vorige week bij haar club Györ een dijbeenblessure op. De medische staf rekent erop dat de middenopbouwster op tijd fit is.

De 33-jarige Pearl van de Wissel maakt opnieuw deel uit van de voorselectie. De 217-voudig international speelde in 2012 haar laatste interland. Vorig jaar was ze voor het EK ook al door Thomsen opgenomen in de voorlopige selectie, maar viel ze af voor het toernooi waar Oranje in de finale verloor van Noorwegen.

De Nederlandse ploeg oefent op 23 november nog in Eindhoven tegen Italië. Het WK begint op 1 december en duurt tot en met 17 december.