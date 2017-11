Houston Astros wint World Series voor eerste keer in historie

Door de nederlaag van de Dodgers en Jansen blijft Xander Bogaerts de laatste Nederlander die de titel pakte in de MLB, de hoogste honkbalafdeling in Noord-Amerika. De 25-jarige Bogaerts zegevierde in 2013 met Boston Red Sox in de World Series.

Zes keer slaagden de Dodgers er wel in de World Series te winnen, maar de laatste keer is al 29 jaar geleden. Voor de Astros is de eerste titel uit de clubhistorie de bekroning van een indrukwekkend jaar.

De ploeg uit Houston won in het lopende seizoen meer dan honderd wedstrijden en was ook in het naseizoen in vorm. In 2005 haalde de in 1962 opgerichte club ook al de World Series, maar toen werd er niet gewonnen. Chicago White Sox was destijds veel te sterk.

Springer

Dit jaar hadden de Astros het al in de zesde wedstrijd van de World Series kunnen beslissen, maar dinsdag wonnen de Dodgers thuis met 3-1 waardoor de stand 3-3 werd. Op bezoek in Dodgers Stadium werd het verschil woensdag alsnog gemaakt.

Voor het oog van bijna 60.000 toeschouwers - vooral fans van de Dodgers - maakten de Astros al vroeg in het duel het verschil. Voor de startende Dodgers-pitcher Yu Darvish was er geen houden aan. Alle vijf hun punten maakten de Astros in de eerste twee innings.

George Springer liet zich gelden met een homerun en werd na afloop uitgeroepen tot Most Valuable Player. "Toen ik in naar de plaat liep, had ik iets speciaal in gedachten'', zei de 28-jarige Springer na afloop over zijn homerun. "Toen ik het geluid hoorde van de bal op de knuppel wist ik dat het een voltreffer was." De andere punten kwamen van Alex Bregmann, Brian McCann en Marwin Gonzalez.

Lange tijd konden de Dodgers daar niets tegenover stellen. Pas in de zesde inning noteerde de thuisploeg het eerste punt. Andre Ethier sloeg Joc Pederson, die op het derde honk stond, binnen. Er kwamen die inning nog vier man op de honken, maar gescoord werd er niet meer.

Jansen

Een inning later kwam Jansen in actie. De Nederlandse pitcher deed het niet onaardig met alleen een vrije loop en een gestolen honk, waarna hij in de achtste inning weer op de bank moest gaan zitten. Astros-pitcher Charlie Morton deed het nog beter. Hij gooide de zevende, achtste en negende inning uit waardoor het 5-1 bleef en de Astros hun eerste MLB-titel konden vieren.

De ploeg van zakenman en voorzitter Jim Crane droeg de eindzege op aan de slachtoffers van de orkaan Harvey, die Houston drie maanden geleden hard trof.

"We hebben het voor hen gedaan", zei de Venezolaanse slagman Jose Altuve. "Zij zijn de reden dat we elke dag hard werken. En natuurlijk is dit ook een van de mooiste momenten uit mijn leven."