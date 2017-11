Haase stunt met zege op Alexander Zverev in tweede ronde Parijs

Het is de eerste zege ooit van Haase op de 20-jarige Zverev, die wordt gezien als het grootste tennistalent ter wereld. Op de Australian Open was de Duitser nog de sterkste, evenals in 2014 in Hamburg. "Nadat ik de frustraties uit de eerste set van me af had gespeeld, ben ik gaan genieten van deze partij", zei Haase na afloop in een kort interview op de baan in Parijs.

Maandag maakte Haase ook al een uitstekende indruk in de eerste ronde in Parijs. Hij rekende toen in minder dan een uur af met de Amerikaan Steve Johnson (6-2 en 6-1).

Haase, die 43e staat op de wereldranglijst, vervolgt het toernooi in de Franse hoofdstad in de derde ronde tegen Juan Martin del Potro, die in twee sets afrekende met de Portugees Joao Sousa: 6-2 en 6-2.

De wedstrijd tussen Haase en Del Potro begint om 15.15 uur. De 29-jarige Del Potro haalde eerder dit jaar nog de halve finale op de US Open en is momenteel de nummer zeventien van de wereld. Sousa staat 58e.

Verdiende zege

De zege van Haase op Zverev, die dit seizoen al vijf ATP-toernooien won, was verdiend. In de verloren eerste set maakte hij al een sterke indruk, maar liet hij meerdere keren na om zijn tegenstander te breken. In de eerste opslaggame van Zverev kreeg Haase vier kansen daartoe, en bij een achterstand van 5-2 nog eens twee.

In de tweede set pakte Haase wel zijn eerste kans, en liep hij snel uit naar 3-0. In de laatste game brak hij de service van Zverev nog eens.

De derde en beslissende set ging lang gelijk op, al won Haase zijn opslagbeurten overtuigender. Bij een voorsprong van 3-2 sloeg de Nederlander tijdens de opslagbeurt van Zverev toe, waarna het verzet was gebroken. In de laatste game brak Haase de aangeslagen Zverev zelfs nog een tweede keer, waardoor de zege nog meer glans kreeg.