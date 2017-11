LA Dodgers en Jansen dwingen beslissend zevende duel af in World Series

Het zevende duel wordt in de nacht van dinsdag op woensdag gespeeld. Ook de beslissende wedstrijd van de 133e World Series wordt in het Dodger Stadium gespeeld

Het was dinsdag een duel van de pitchers, waarbij ook Nederlands international Kenley Jansen een hoofdrol opeiste.

Justin Verlander van de Astros wierp uitstekend en leek uit te groeien tot de man van de wedstrijd nadat George Springer de bezoekers met een homerun in de derde inning op voorsprong had gezet

Jansen

In de vijfde inning waren de Astros hard op weg om de marge te vergroten. Met alle honken bezet wisten de honkballers uit Houston echter niet tot scoren te komen waarna een inning later alles anders was.

Een uitstekend pitchende Verlander kon niet voorkomen dat de Dodgers de leiding pakten. Met een ferme klap zorgde Chris Taylor ervoor dat zijn teamgenoot Austin Barnes binnen kon lopen. Met nul uit en lopers op het tweede en derde honk was het nog knap dat Verlander slechts één loper toestond de thuisplaat te halen.

Twee innings later werd het alsnog 3-1 door de tweede homerun in de World Series van Joc Pederson.

Toen was het de beurt aan Jansen. De Antilliaanse 'closer' had één opdracht in de laatste twee innings: zes keer de nul. Hij slaagde daar met vlag en wimpel in.