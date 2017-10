Waterpoloboegbeeld Smit (32) stopt per direct als international

Ze gaat wel door bij haar club Het Ravijn. De geboren Amsterdamse was jarenlang het boegbeeld van Oranje.

Met de toen 23-jarige Smit als aanvoerster veroverden de Nederlandse waterpolosters ruim negen jaar geleden olympisch goud in Peking. De ploeg van de toenmalige bondscoach Robin van Galen versloeg de Verenigde Staten in een zenuwslopende finale met 9-8.

"Waterpolo is en blijft het leukste wat er is. Doorgaan tot de Spelen van Tokio in 2020 wil ik echter niet", aldus Smit. "Natuurlijk had ik mijn tijd bij Oranje nog even kunnen verlengen. Na het teleurstellende WK afgelopen zomer in Boedapest zou ik nog graag een goed EK spelen. Maar garantie op succes is er natuurlijk niet."

"Ook merkte ik de laatste tijd dat het me zwaarder viel om het programma in Zeist te volgen. Niet zozeer fysiek, maar vooral mentaal. Topsport kan je alleen bedrijven als je er 100 procent voor gaat", aldus Smit.

"Voor de ploeg is de focus volledig gericht op Tokio. Die focus heb ik niet meer. Dan is het beter om nu te stoppen, zeker ook gezien de toekomstplannen van de bondscoach die al duidelijk verder kijkt dan het EK van 2018."

Wereldklasse

Die bondscoach is Arno Havenga. Hij baalt ervan dat Smit heeft besloten om te stoppen. "Het was een indringend en emotioneel gesprek. Het is niet makkelijk om samen met een speelster als Yasemin te moeten besluiten dat haar imposante carrière eindigt."

"Yas is altijd het boegbeeld van onze ploeg geweest en is nog steeds een speelster van wereldklasse. Bovendien heb ik een zeer goede band met haar en dat maakt het nog lastiger om te beseffen dat onze samenwerking zal stoppen."

"Yasemin heeft in haar rol als aanvoerster altijd voor de ploeg gestaan en heeft de afgelopen tien jaar een grote bijdrage gehad in de ontwikkeling van het waterpolo voor vrouwen in Nederland", roemt Havenga de routinier. "Ik hoop dat we haar ervaring, kennis en status op andere manier binnen ons programma kunnen blijven benutten."

Naast het olympisch goud van 2008 vormen de bronzen medaille op het EK in Zagreb in 2010 en zilveren plakken op het EK 2014 (Boedapest), WK 2015 (Kazan) en EK 2016 (Belgrado) tot de hoogtepunten van Smit in Oranje. Het mislopen van deelname aan de Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro waren de dieptepunten.