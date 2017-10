Badr Hari vervolgt na vrijlating carrière als kickbokser

"Ga er vanuit dat zijn carrière nog een vervolg krijgt", zegt Hari's manager Jacques de Wit maandag tegen het AD. Als zijn gevangenisstraf erop zit zal Hari waarschijnlijk meteen naar Marokko reizen. "Hij woont daar tegenwoordig en zijn familie is daar", aldus De Wit.

Naar verluidt wil Hari nog twee jaar doorgaan met kickbocksen, al zijn er geen concrete plannen voor een rematch tegen Rico Verhoeven. In december vorig jaar won Verhoeven in het Duitse Oberhausen een prestigieus gevecht met Hari, omdat de Amsterdammer geblesseerd moest opgeven.

Meteen na afloop zei zowel Verhoeven als Hari nog een keer het gevecht aan te willen gaan, maar het lijkt onzeker of dat nog gebeurt. De Wit wil er in ieder geval niets over zeggen.

Zeven maanden

Als Hari volgende week vrijkomt, heeft hij sinds april ruim zeven maanden vastgezeten vanwege een serie mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven. Vooral de mishandeling van de inmiddels overleden Koen Everink in 2012 in de Amsterdam Arena kreeg veel publiciteit.

Vorig jaar maart werd Everink dood aangetroffen in zijn huis. De 42-jarige zakenman werd door messteken om het leven gebracht. De rechtszaak tegen hoofdverdachte Mark de J. loopt nog. Hari is geen verdachte in deze zaak.

Overigens heeft Hari tijdens de laatste maanden van zijn gevangenisstraf kunnen trainen, omdat hij op verlof mocht. Hij werd al gesignaleerd in de sportschool. Daartegenover staat dat Hari zijn topsportloopbaan voorlopig "niet op de eerste plaats zet", zegt De Wit.