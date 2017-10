Van Gerwen voelt zich dankzij EK-titel weer goed na mindere periode

"Ik ben erg blij met deze beker", zei Van Gerwen zondag op het podium bij de prijsuitreiking. "Het voelt erg goed om weer te winnen."

"Ik wil altijd presteren en goed spelen. Voor mezelf, mijn familie en iedereen die dicht bij me staat. De supporters in Hasselt zijn geweldig geweest. Ik hoop dat ze weer terugkomen om me nog een keer te zien. Ik waardeer hun steun."

Van Gerwen was vorig seizoen nog ongenaakbaar en won alle televisietoernooien. De afgelopen maanden sukkelde hij met zijn vorm. Hij werd voortijdig uitgeschakeld op de World Matchplay (kwartfinales), Champions League of Darts (groepsfase) en World Grand Prix (eerste ronde) en moest medio oktober de kwartfinales op de German Darts Masters laten schieten vanwege een voetblessure.

Op het EK in Hasselt, waar andere toppers als Raymond van Barneveld, Phil Taylor en Gary Anderson ontbraken, haalde Van Gerwen weer een vertrouwd hoog niveau. In de finale tegen Rob Cross (11-7 zege) gooide 'Mighty Mike' een gemiddelde van 109 punten.

"109? Oh dat is niet slecht", reageerde Van Gerwen. "Ik wist niet dat het zo hoog was. Daar ben ik blij mee."

Van Gerwen verdiende in België 100.000 euro aan prijzengeld. Met de 27-jarige Cross versloeg hij een tegenstander die hij in de toekomst mogelijk vaker tegenkomt in de eindfase van grote toernooien. Een jaar geleden werkte de Engelsman nog als elektricien. Na zijn finaleplek op het EK stijgt Cross naar de 24e plek op de wereldranglijst.

"Hij komt net om de hoek kijken, maar speelde een geweldige finale", aldus Van Gerwen. "Hij zette me onder druk, waardoor ik goed moest spelen om te kunnen winnen."

Met zijn vierde EK titel komt Van Gerwen op gelijke hoogte met Phil Taylor, die het toernooi tussen 2008 en 2011 ook vier keer op rij won. "Volgend jaar kom ik terug en dan maak ik er vijf van", kondigde de Nederlander aan. "Je moet voor 200 procent in jezelf geloven."