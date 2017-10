Astros opnieuw op voorsprong in World Series na spectaculaire zege

Het spectaculaire duel in Texas werd pas beslist in de extra tiende inning. Door de zege zijn de Astros nog maar één overwinning verwijderd van hun eerste eindzege ooit in de World Series.

Dinsdag staat wedstrijd zes in de World Series op het programma en dat mogelijk beslissende duel wordt in Los Angeles gespeeld. De Dodgers wonnen de World Series al zesmaal, maar voor het laatst in 1988.

De Dodgers begonnen uitstekend aan het vijfde duel. Ze namen een 3-0 voorsprong in Houston, maar die werd ongedaan gemaakt door een homerun van Yuli Gurrriel.

De Cubaan raakte bij een eerder duel in de World Series in opspraak omdat hij een spleetooggebaar maakte, nadat hij een homerun had geslagen tegen de Japanse pitcher Yu Darvish. Gurriel kreeg daarvoor een schorsing van vijf duels, maar die gaat pas volgend seizoen in.

Bellinger

In de vijfde inning kwamen de Dodgers op 7-4 dankzij een homerun met twee man op de honken van Cody Bellinger, maar nog in dezelfde inning bracht een homerun van Jose Altuve de Astros op gelijke hoogte.

Het duel ging vervolgens gelijk op, totdat de Astros in de achtste inning uitliepen naar 12-9. De Dodgers kwamen terug tot 12-12 en dwongen zo een extra inning af. Een honkslag van Alex Bregman op een worp van Jansen bracht Derek Fisher over de honken voor het winnende punt, waardoor de eerste titel ooit voor de Astros heel dichtbij is.

"Het is bijna niet in woorden uit te drukken wat er in deze wedstrijd allemaal gebeurde", zei manager A.J. Hinch van de Astros. "Al die wisselende kansen, al die emoties; het was een gekkenhuis."

De toeschouwers zagen liefst zeven homeruns, één minder dan het record dat vorige week werd neergezet tijdens de tweede wedstrijd in LA.