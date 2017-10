Van Gerwen moeizaam naar finale EK darts ondanks negendarter Anderson

In de eindstrijd neemt Van Gerwen het later zondagavond op tegen Robert Cross. De Engelsman had in de andere halve finale geen kind aan de Noord-Ier Daryl Gurney: 11-3.

Van Gerwen leverde de eerste twee legs nog in tegen Anderson, maar hij herpakte zich op tijd en liep uit naar 6-3. De Australiër knokte zich mede dankzij een negendarter terug tot 6-5.

De 28-jarige Van Gerwen liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en kwam met 8-5 voor, maar Anderson won de volgende vier legs. De Nederlander herstelde zich op tijd, zag zijn opponent twee wedstrijdpijlen missen en maakte het zelf vervolgens wel af.

De afgelopen drie jaar veroverde Van Gerwen de Europese titel. Vorig seizoen was hij in de finale te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic, die in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Anderson.

Nederlanders

Van Gerwen is de laatst overgebleven Nederlander op het EK. Benito van de Pas, Jelle Klaasen (beiden achtste finales), Vincent van der Voort, Christian Kist en Jan Dekker (allen eerste ronde) zijn al uitgeschakeld.

Niet alle topdarters zijn dit jaar van de partij op het EK. Raymond van Barneveld is er net als onder anderen Gary Anderson, Phil Taylor, Adrian Lewis en James Wade niet bij.

Zij zijn in de twaalf Euro-toernooien die de voorbije maanden op het programma stonden weinig in actie gekomen en hebben daarom onvoldoende punten gepakt om een startbewijs voor de major af te dwingen.