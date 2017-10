Superieure Van Gerwen verovert voor vierde keer op rij Europese titel

Voor Van Gerwen is het de vierde keer op rij dat hij de Europese titel op zijn naam schrijft. De afgelopen drie jaar versloeg hij achtereenvolgens Terry Jenkins, Gary Anderson en Mensur Suljovic in de finale.

In de finale hielden Van Gerwen en Cross, die beiden tot een gemiddelde van boven de 100 kwamen, lange tijd gelijke tred. Pas op 4-3 zorgde de 28-jarige Brabander voor de eerste break in de partij, maar de Engelsman werkte die meteen weg.

Van Gerwen hield in de twaalfde game de break voorsprong wel vast en liep uit naar 7-5. In het vervolg van de partij gaf de Nederlander, die een gemiddelde van bijna 109 gooide, de overwinning niet meer uit handen.

Voor Van Gerwen is het zijn eerste toernooizege sinds hij in juli de US Darts Masters won. Eerder dit jaar won hij naast het WK ook de Masters, de Premier League, de World Cup of Darts en de Shanghai Darts Masters.

In de halve eindstrijd kroop Van Gerwen eerder op zondag nog door het oog van de naald. Daarin was hij met 11-10 te sterk voor de Australiër Kyle Anderson, die twee wedstrijdpijlen miste en tevens een negendarter gooide. In de andere halve finale had Cross geen kind aan de Noord-Ier Daryl Gurney: 11-3.

Nederlanders

Van Gerwen was de laatst overgebleven Nederlander op het EK. Benito van de Pas, Jelle Klaasen (beiden achtste finales), Vincent van der Voort, Christian Kist en Jan Dekker (allen eerste ronde) werden eerder uitgeschakeld.

Niet alle topdarters waren dit jaar van de partij op het EK. Raymond van Barneveld was er net als onder anderen Gary Anderson, Phil Taylor, Adrian Lewis en James Wade niet bij.

Zij waren de voorbije maanden te weinig in actie gekomen in de twaalf Euro-toernooien en hadden daarom onvoldoende punten gepakt om een startbewijs voor de major af te dwingen.