Van der Mark spreekt van 'geweldige ervaring' bij debuut in MotoGP

"Mijn eerste ervaringen met de Yamaha YZR-M1 waren echt geweldig. Ik heb genoten en ben erg tevreden met het resultaat", aldus Van der Mark op de site van zijn team Monster Yamaha Tech3.

De Nederlander, die normaal gesproken namens Yamaha uitkomt in het WK Superbike, verving bij het Japanse team de zieke Jonas Folger. Daardoor is hij de eerste Nederlander sinds Jurgen van den Goorbergh (2005) die meedoet aan een race in de MotoGP.

Van der Mark begon door zijn tegenvallende kwalificatie van vrijdag als 22e en laatste in Maleisië, maar klom bij het begin van de race al een paar plaatsen en eindigde uiteindelijk als zestiende.

Vinales

Dat was een plek te laag om in de punten te komen, maar Van der Mark hield toch een goed gevoel over aan zijn debuut. Hij was vooral trots dat hij zich kon meten met onder anderen de Spanjaard Maverick Vinales, de nummer drie in de WK-stand, bij wie hij lange tijd in het spoor bleef.

"Het was echt geweldig om de strijd aan te gaan met Vinales en te vechten voor de punten. Toen het een beetje opdroogde, kreeg ik wat problemen, maar ik kon wel ongeveer zijn snelheid blijven rijden", analyseerde Van der Mark.

"Het ontbrak bij mij aan vertrouwen in de bochten waardoor ik geen aansluiting kon houden met de groep voor me. Ik heb even getwijfeld of ik het risico moest nemen, maar ik wilde mijn eerste race in de MotoGP graag uitrijden. Dat heb ik gedaan."

Tevreden

Van der Mark heeft met zijn eerste optreden in de koningklasse van de motorsport ook indruk gemaakt bij zijn team. Teambaas Hervé Poncharal was tevreden met de manier waarop de Nederlander de plek van Folger invulde.

"Michael heeft het geweldig gedaan. Ik hoop voor hem dat hij het momentum kan meenemen naar de laatste Superbikes-race van het seizoen. Ik wil Michael graag bedanken voor zijn bijdrage en ik hoop en denk dat we hem nog wel eens terugzien in de MotoGP."