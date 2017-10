Westbrook eerste speler ooit met 'triple-double' tegen alle 29 NBA-ploegen

De 28-jarige Westbrook was in Chicago goed voor twaalf punten, dertien rebounds en dertien assists en belandde daarmee in drie van de vijf categorieën in de dubbele cijfers.

Alleen tegen de Bulls had Westbrook nog nooit een triple-double op het scorebord gezet. De point guard vertoonde het kunststukje wel al tegen de overige 28 ploegen in de NBA.

Vorig seizoen verbrak hij nog het 55 jaar oude record van Oscar Robertson, die in 1961/1962 uitkwam op 41 triple-doubles. Westbrook eindigde de jaargang 2016/2017 op 42 namens Thunder en werd mede daardoor uitgeroepen tot 'MVP'.

Westbrook was bovendien pas de tweede speler in de geschiedenis die een NBA-seizoen afsloot met een triple-double gemiddeld. Daarmee trad hij in de voetsporen van diezelfde Robertson, die het begin jaren zestig voor elkaar kreeg in het shirt van Cincinnati Royals.

Dankzij de derde triple-double van Westbrook in dit nog prille seizoen walste Oklahoma City Thunder in het United Center van Chicago over de Bulls heen: 69-101.